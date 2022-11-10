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TYÇ çocuklara, Atatürk'ün anlatıldığı kitapları paylaştı

Türkiye’nin en büyük sosyal sorumluluk projesi Tarih Yazan Çocuklar, “100 Günde Bir Nesli Değiştiriyoruz” sloganıyla çocuklarla buluştu.

Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projesi Tarih Yazan Çocuklar, “100 Günde Bir Nesli Değiştiriyoruz” sloganıyla çocuklarla buluştu.


İlkokul çocuklarına milli bilinç aşılamayı amaçlayan proje çerçevesinde bu topraklarda yaşamış olan 100 büyük ismin hayatı, kahramanların diliyle aktarılıyor.


Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen proje ile Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde, ilkokul çocuklarına yönelik hazırlanan kitap içeriklerinden Atatürk bölümü, binlerce çocuğa ulaştırıldı.


İnternet üzerinden de paylaşıma açılan kitaplarda Atatürk'ün hayatı, çocuklar için çizgi romanlarla anlatıldı. Kitaplara www.tarihyazancocuklar.com.tr adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

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