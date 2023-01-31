Uçamayan kartalı arabasına alıp tedavi için ilçeye getirdi

Erzurum'un Oltu ilçesi Başaklı köyünde, sabah erken saatlerde ilçe merkezine giden İlker Yıldırım, önüne çıkan uçamayan kartalı arabasına alarak ilçeye getirdi. Hayvansever Yıldırım kartalı tedavi için Erzurum'da doğa koruma ve milli parklar müdürlüğüne gönderdi.

Kartalı muayene eden Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar müdürlüğünde çalışan Veteriner hekim Yusuf Albayrak, kartalın herhangi bir yarası olmadığını sadece tırnaklarından birisinin kırılmış olduğunu, yaşı ilerlemiş ve kanat tüylerinin yeterli olmadığı için uçamadığını söyledi. Veteriner Hekim Albayrak, “Kartalımızın tüylerini yeniden tamamlayana kadar bakacağız sonrasında doğal ortamına bırakacağız” dedi.