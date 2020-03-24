Uçar: ‘Piyasadaki fahiş fiyatların müsebbibi Eczacılar değil'

Bölge Erzurum Eczacılar Odası Başkanı Mahmut Uçar, Piyasadaki fahiş fiyatların müsebbibinin Eczacılar olmadığını söyledi.

Ülke olarak COVİD-19 ile mücadelenin hızlı bir şekilde sürdüğünü belirten Uçar, ‘'Bu mücadelede bankalar üçer üçer içeriye müşteri alırken, birçok firma seyahatleri iptal etmiş, okullar tatil, hastaneler sadece elektif vakalara bakarken, aile sağlığı merkezleri ve Toplum Sağlık merkezleri sadece acil vakaları takip edip kronik hastalıkları olanları eczanelere yönlendirirken, hatta Cuma namazı risk oluşturacağından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vakit namazı olarak evde kılınmasının gerekliliğinin belirtildiği bir ortamda; eczacılarımız adeta piyade askeri gibi en önde halk sağlığı için mücadele vermektedir.'' diye konuştu.

İlacın ve tıbbi malzemenin hastaya veya tüketicisine ulaştırırken zincirin son halkası olan eczanelerin ciddi bir haksızlığa uğradığını söyleyen Bölge Erzurum Eczacılar Odası Başkanı Mahmut Uçar, ‘'Unutulmamalıdır ki 60 yaşın üzerindeki tüm kamu görevlileri izine gönderilirken, 60 yaşın üzerindeki eczacılarımız eczanesinin başında olmak mecburiyetindedirler yine bu meslektaşlarımızın çoğunun hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıkları vardır, ciddi risk grubundandırlar.

COVİD-19 ile mücadelede halkımızın sağlığı için en ön safta fedakarane çaba gösteren biz eczacılar çok düşük kar marjıyla hastaya ve ihtiyaç sahiplerine maske, dezenfektan, eldiven vb. gb, malzemeleri ulaştırmaya çalışmaktadırlar. 70 kuruşa aldığımız maskeyi 1 TL ‘ ye satıyorduk. Bugün 3 TL den maske bulamıyoruz. İnternete bakıldığında daha dramatik fiyatlar olduğunu göreceksiniz. İşte bunun içindir ki ilaç, vitamin, tıbbi malzemeler kısacası halk sağlığını koruyacak ürünlerin sadece ve sadece eczanelerde satılması gerektiğini dün söylemiştik, bugün söylüyoruz, yarında söyleyeceğiz.'' Dedi.

Bölge Erzurum Eczacılar Odası Başkanı Mahmut Uçar, ülkemizin gelir düzeyi Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş ülkelerden az olduğu için ilaçta reklamın olmaması gerektiği ifade ederek, ‘'Geçmişte 15 TL lik C vitaminleri reklam yapabildikleri için 50 TL ye çıkmıştır ve bugün bulunamamaktadır. 1 litre dezenfektan 35- 40 TL den satılırken şuan etken madde ve ambalaj bulunabilirse 76 TL ye mal edilebilmektedir. İnternet üzerinden satış yapan firmalara bakıldığında 100 ml için ne kadar fahiş fiyatlar olduğu görülecektir.

Eczacı Odası olarak, maske fiyatlarındaki tutarsızlığın önüne geçebilmek için imalatçıyla temasa geçilmiş, üretilen maldan odamıza ulaştırılan kadarının eşit ve adil olarak bütün eczanelerimize dağıtmaya ve böylece vatandaşlarımızın fahiş fiyatlardan maske aramasına bir nebze çare olmaya çalıştık. Yerel maske üretimi yapan firmanın kapasitesinin sınırlı olduğu ve eczaneler dışında bir çok kamu kuruluşunun maske talebi olduğundan bize ulaşan kısıtlı sayıdaki maskeleri meslektaşlarımıza ulaştırdık, odamıza geldikçe ulaştırmaya devam edeceğiz. Burada ki amacımız; maske fiyatlarına müdahale etmek halkımızın fahiş fiyattan internet ve benzeri yerlerden maske almasına engel olmaktı.

Hal böyleyken Eczaneler; Ticaret müdürlüğü, Belediye, Maliye ve diğer Kamu Kuruluşlarınca denetlenmektedir. 6197 sayılı kanuna göre Eczaneler sadece Sağlık Bakanlığı kuruluşları tarafından denetlenebilir. Zira eczaneler Uluslararası Otoriteler ve bizdeki uygulamaya göre, “Birinci. Basamak Sağlık Sunucularıdır”

Eczanelerin hangi ürünü nereden kaç TL'ye aldığı Gelir İdaresi Başkanlığınca BA formlarıyla bilinmekte ve hangi ürünün kaç TL'ye satıldığı E- Arşiv fatura sisteminden internet ortamında şeffaf olarak Devlet tarafından görülebilmektedir. Denetlenmesi gereken yer Eczaneler değil, Eczanelere ilaç ve malzeme tedarik eden imalatçı ve hatta imalatçıya da ham madde tedarik eden fabrika ve ithalatçılardır.'' şeklinde konuştu.