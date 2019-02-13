Uçar Yakutiye'yi karış karış geziyor

Mahmut Uçar, seçim bölgesinde adım atmadık yer bırakmıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart Yerel Seçimleri manifestosunu açıklaması ve AK Parti aday tanıtım toplantısının ardından sahaya inen Uçar, seçim çalışmaları kapsamında bir taraftan ilçedeki resmi ve özel kuruluşları ziyaret ediyor, diğer taraftan da ilçedeki işyerlerinde esnafı dinliyor. Dr. Uçar, teşkilat mensuplarıyla birlikte düzenlenen ev toplantılarında da projelerini anlatıyor. Tarihi Erzurum Kavaflar Çarşısı'nı ziyaret ederek ahi evran kültürünün temsilcisi olan esnafın taleplerini de dinleyen Dr. Uçar, istek ve talepleri not alarak seçilmesi halinde yapacaklarını vatandaşlara tek tek anlatıyor. ‘Gönül Belediyeciliği' hedefiyle yola çıktıklarına vurgu yapan AK Parti Yakutiye Belediye Başkan Adayı Uçar, insan odaklı hizmet anlayışıyla ilçenin kültür mirasına sahip çıkan, çevreci, ihtiyaçlara cevap veren, yeni projeler üretebilen, kentsel dönüşüm ve şehircilik uygulamalarıyla parmakla gösterilen ‘Yeni Yakutiye' hedeflediklerini söyledi. Dr. Uçar, “Yakutiye ilçemizde seçim çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. AK Kadrolar, Cumhur İttifakımız ve teşkilatımızın kıymetli mensuplarıyla birlikte ilçemizi karış karış dolaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te çizdiği ve yerel yönetimlerde adeta bir manifesto olan belediyeciliğin ilkesel kuramlarını adeta yönetim anlayışımıza nakşederek inşallah Yakutiye'mizi de şaha kaldıracağız. Akıllı kent sistemleriyle donatılacak olan Yeni Yakutiye, gelişen ve değişen Erzurum'un inşallah zirve ilçesi olacak” diye konuştu.