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Uçar'dan maske açıklaması

13.

Bölge Erzurum Eczacılar Odası Başkanı Mahmut Uçar, sanki maske satış fiyatını anormal boyutlara eczacıların getirdiği algısı oluşturulduğunu belirterek, hükümetin maske satışında taban fiyat belirlemesi ile bir tek maskeyi 1 TL'den satışa sunduklarını belitti.


Hükümetin maske satışında taban fiyat belirlemesinin ardından bir maske fiyatı 1 TL'den satışa sunuldu. Bölge Erzurum Eczacılar Odası Başkanı Mahmut Uçar, maske konusunda kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini, sanki maske satış fiyatını anormal boyutlara eczacıların getirdiği iması oluşturulduğunu söyledi. Eczanelerin maskeyi çok cüzi bir karla sattığına dikkat çeken Uçar, şu anda eczanelerin bir tek maskeyi 1 TL'den satışa sunduklarını belitti. Pandemi sonrası bir kutu maskeyi 198 TL'ye verdiklerinin altını çizen Uçar, hükümetin taban fiyat belirlenmesinin ardından maskelerin eczanelere 39.80 TL'den verildiğini bildirdi. Uçar, eczanelerle birlikte maskenin büyük marketlerde de satılacağına işaret etti.


50 adet bir kutu maske eczanelerde 50 TL'den satılıyor.

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