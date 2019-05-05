UCİM Erzurum Temsilciliği çocuk makasları ile açıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde okul müdürünün 6 kız öğrenciye cinsel istismarını ortaya çıkaran UCİM Saadet Özkan Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan ve Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ve beraberindekiler, Erzurum'daki Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) temsilcilik ofisinin açılışını çocuk makasıyla yaptı.

Yakutiye ilçesi Saraybosna Caddesi'ndeki bir iş merkezinde derneğin temsilcilik ofisinin açılışında konuşan Saadet Özkan, UCİM Erzurum temsilciliğinin açılışından dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Özkan, Türkiye'nin 33 ilinde yapılandıklarını ve 25 binin üzerinde üyeleri bulunduğunu belirterek "Çocuklar vatandır. Çocuklar için birlikte mücadele edeceğiz ve bu mücadelede onlara mutlu yarınlar ile mutlu günler kuracağız. Çocukların acılarını dindireceğiz ve acılarının da olmasına hep birlikte engel olacağız" dedi.

Allah'ın çocukları korumayı emrettiğini ifade eden Özkan, kendilerine desteklerinden dolayı Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile kentteki kamu kurumu yetkililerine teşekkür etti.

Özkan, çocuk istismarıyla mücadeleyi hep birlikte sürdüreceklerini aktararak "Açılışlar gümüş makaslarla yapılır, biz bu açılışı çocuk makasıyla onların elinin değdiği makaslarla yapacağız ki uğurlu olsun. Türkiye'nin her yerinde çocuk makaslarıyla açılış yapıp çocukların sesi olacağız. UCİM'in önceliği hep birlikte çocuklar için yararlı olmak ve onlara güzel yarınlar kurmaktır" diye konuştu.

UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan da derneğin 2 yıl önce kurulduğunu hatırlatarak "Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği ilk kez Türkiye'de kuruldu. 2 yıl içinde o kadar büyük ses getirdik ki bütün dünya ülkelerinden bize teklif gelmeye başladı. Biz kendi çocuklarımızı korumak için yola çıktık ama şu an dünyanın asıl kanayan yarası olan çocuk istismarıyla ilgili bizlerden destek istiyorlar. Tüm Erzurumlulara sesleniyorum şu an Erzurum'da tarih yazılıyor" ifadelerini kullandı.

UCİM'in ikinci binasını Erzurum'da açmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını anlatan Ceylan, şöyle devam etti:

"Çocuğunuzu çok iyi koruyabilirsiniz ama ileride çocuğunuzun kime aşık olup kiminle evleneceğini bilemezsiniz. Eğer alacağınız damat ya da gelin adayı istismara uğramışsa o evlilikten gelecek sıkıntıları tahmin bile edemezsiniz. Onun için istismara uğrayan bütün çocuklar bizim çocuğumuzdur. Artık çocuklarımız konuşuyor. Bizim sloganımızda zaten 'Çocuklar konuşacak UCİM yanlarında olacaktır."

UCİM Erzurum Temsilcisi Avukat Ayşegül Aydoğan ise "Birkaç sene önce bir haberde, bir kadın tanıdım, çocuklar için gecesini gündüzüne katan ve onlar için mücadele eden, asla ve asla yorulmayan bir kadın tanıdım. Canım Saadet öğretmenim bize ışık oldunuz, bize yanınızda yürüme fırsatı verdiniz" diye konuştu.

UCİM Erzurum yapılanmasına ocak ayında 10 gönüllüyle başladıklarını ifade eden Aydoğan, kısa sürede gönüllü üye sayısının bin 500'e ulaştığını sözlerine ekleyerek; çocuk istismarı ile sonuna kadar mücadele edeceklerinin sözünü verdi.

Konuşmalar sonrası Özkan ile beraberindekiler çocuk makaslarıyla kurdele keserek temsilciliğin açılışını yaptı.