Uçurtmalar eşliğinde fidan dikimi

‘Geleceğe umutla bakan bir ağacın olsun' sloganı ile 250 fidan toprakla buluştu. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kampüsü'ndeki etkinlikte gençler uçurtma uçurarak, fidan diktiler. İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, ilk fidana umut adını verdiklerini söyledi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar ve Gençlik Merkezleri fidan dikme etkinliğinde bulundular. KYK'ın her yıl geleneksel olarak yaptığı uçurtma şenliğini fidan dikimi ile birleşince ortaya güzel bir manzara çıktı. Yakutiye, Palandöken ve Aziziye Gençlik Merkezleri gençlik liderleri, üyeleri ve Kredi Yurtlarda kalan öğrenciler uçurta eşliğinde fidan dikti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, şube müdürleri, ilçe müdürleri ve yurt müdürlerinin de katılımı ile gerçekleşen etkinlikte 250 fidan toprakla buluştu.

GELECEĞE UMUTLA BAKAN BİR AĞACINIZ OLSUN

“Geleceğe umutla bakan bir ağacınız olsun” sloganı ile 250 fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yine önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getirdiklerini söyledi.

Taşkesenligil, “Bugün burada çok önemli ve anlamlı bir faaliyete imza atıyoruz. Gençlik Merkezlerimiz, Kredi Yurtlarımız burarda gençlerimiz hem uçurtma uçuruyor. Hem de fidan dikiyor. Bizde ilk diktiğimiz fidana ‘Umut' adını verdik. Artık buradaki gençlerimiz geleceğe umutla bakan birer fidanları oldu. Bu etkinliğe katılarak fidanları toprakla buluşturan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Umut” adını verdikleri fidanı toprakla buluşturarak, can suyunu kendi elleriyle verdi.