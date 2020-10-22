Uçurtmalarını Karabağ için uçurdular

Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi tarafından ‘Uçurtmalarımız Uçuyor, Karabağ Özgürleşiyor' sloganı altında uçurtma şenliği düzenlendi. Yaklaşık 150 kişi katıldığı etkinlikte uçurdukları uçurtmalar ile Azerbaycan'a destek verdi. Öte yandan, bazı çocuklar uçurmalarını uçurmakta zorlanınca yardımlarına etkinliğe katılan polis ve gazeteciler koştu.

Uçurtmaları Karabağ için uçurduklarını ifade eden Sema Coşkun, “Erzurum olarak Karabağ'ın, Azerbaycan'ın yanındayız. Karabağ bizim, bizim olacak. Burada Karabağ'ın özgürlüğü adına uçurtmalarımızı uçuracağız” dedi.

Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak bugün gönüllü gençlerle Azerbaycan'ın yanında olduklarını hissettirmek için böyle bir etkinlik yaptıklarını kaydeden Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz ise, “150'ye yakın öğrencilerimizle Türk ve Azerbaycan bayraklarını sallayarak Karabağ'ın özgürleşmesi anlamında bir etkinlik yaptık. Uçurtmalarımızı ‘Uçurtmalar Uçuyor, Karabağ Özgürleşiyor' sloganı altında uçuruyoruz. Dadaş olarak yüz yıl önce atalarımızın yaşadığı sıkıntıları bugün Azerbaycan yaşıyor. Bu duyguları hissediyoruz, gençlerimiz de bu duyguları hissettiği için ve tarafımızı belli etmek için böyle bir etkinlik düşündük” açıklamalarında bulundu.

Çocuklar ise uçurtmalarını Azerbaycan'a destek için uçurduklarını söyledi.