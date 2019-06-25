İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uçurtmasını alan çocuklar parka koştu

Erzurum’da ‘Uçurtma Şenliği’ düzenlendi.

Erzurum'da ‘Uçurtma Şenliği' düzenlendi.


Erzurum Yakutiye Belediye Başkanlığı Gençlik Meclisi, genç yaşlı herkese kısa bir süreliğine de olsa çocukluğunu tekrar yaşattı. Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'da çocuklarla beraber uçurtma uçurdu, onların tarifsiz duygularına eşlik etti.


Gökyüzünün maviliklerine rüzgâr eşliğinde uçurtmalarını bırakan çocuklar keyfine doyumsuz anlar yaşarken rüzgâra yenik düşenler de oldu. Kimi uçurtmasını metrelerce yüksekliğe ulaştırırken kimi de uçurtmasını rüzgarla buluşturmakta zorluk çekti.


Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar da çocukların bu eğlencesine ortak olanlar arasındaydı.


Çocukların ve gençlerin coşkusuna ortak olan Belediye Başkanı Mahmut Uçar, “Yaz tatiline girmiş olduğumuz şu günlerde istedik ki çocuklarımız ve gençlerimiz bilgisayar başında oturmak yerine temiz havada koşarak sağlıklı bir etkinlikte yer alsın. Uçurtma şenliği ile hem miniklerimiz hem de ailelerimiz temiz havanın tadını çıkardı. Çocukluktan günlerini yıllar sonra hatırlattığımız aileler çocukları ile neşeli bir gün geçirmiş oldu" dedi.


Yakutiye Belediyesi Gençlik Merkezi üyelerince gerçekleşen profesyonel yüz boyama tekniği ile yüzlerini boyatan minikler sevinçlerini arkadaşları ve aileleriyle paylaştı.


Etkinliğin sonunda etkinliğe katılan çocuklar ve ailelerine meyve ikram eden Mahmut Uçar, sağlıklı beslenmeye de dikkat çekerek, hareketli yaşam ve dengeli beslenme hususunda uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.