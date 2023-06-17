Uçurumdaki kapı gizemini koruyor

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Dikyar Mahallesi yolu üzerinde, yaklaşık 80 metre yüksekte bulunan kapı gizemini koruyor. 8 metre boyunda, 3 metre eninde olan kapı kayalık bir uçurumda bulunuyor. Defineciler tarafından ulaşılmaz olması kapı benzeri yapının yıllar boyu korunmasını sağlamış. Yöre halkı tarafından Kara Kapı mevkii olarak adlandırılan yer bir çok hikaye barındırıyor.

Eskiden şelale aktığı söyleniliyor

Kapı üzerinden uzun yıllar şelale aktığı söyleniyor. Yoldan geçenler burayı gördüğünde merak edip fotoğraf çekiyorlar. Çok yüksekte olduğu için ulaşılamıyor.