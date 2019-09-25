Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA A Lisans Kursu'nun ilk etabı Erzurum'da başladı.

TFF tarafından düzenlenen UEFA Lisans Kursu eğitimlerinin ilk etap kampı Erzurum Palandöken'de başladı. 13 gün sürecek olan lisans kursunda kursiyerler teorik ve uygulamalı dersler görecek. A Lisansı alan kursiyerler TFF 3. Lig ve 2. Lig'de antrenörlük 1. Lig ve Süper Lig'de ise yardımcı antrenörlük yapabilecekler.

Erzurum'a gelen kursiyerler arasında Süper Lig'de futbol oynamış olan Hasan Kabze, Sinan Kaloğlu, Can Arat ve Tayfun Özkan gibi isimler de yer alıyor.

Kurs öncesi açıklamalarda bulunan TFF Antrenör Eğitmeni Tuna Güneysu, UEFA A Lisans kursunun teknik direktörlük başlangıcı için ilk ve en önemli adımlardan biri olduğunu ifade ederek, “Antrenörlük kurslarımız başladı. UEFA A lisans kurslarının ilk etabına başladık. Burada olmamızın sebebi tesislerin çok iyi olması ve kurslarımızın çok iyi geçmesi. Yaz dönemlerini burada geçiriyoruz. Çok önemli ve değerli bir kurstayız. Burada belge alanlar 2. Lig ve 3. Lig'de antrenörlük ve 1. Lig ve Süper Lig'de ise yardımcı antrenörlük yapabiliyor” dedi.

Eski futbolcu Hasan Kabze, futbolu başkalarına öğretmek için eğitim aldıklarını belirterek, “UEFA A kursunun ilk etabındayız. Teknik direktörlük için bu kurslardan geçmemiz lazım. Burada öğrenciyiz, artık oynadığımız futbolu öğretmek için eğitim alıyoruz. 13 günlük bir kampımız olacak burada keyifli bir kurs geçirmek istiyoruz. Aslında futbol oynarken bildiğimiz ama nasıl öğretilmesi gerektiğini bilmediğimiz şeyleri öğreteceğiz. Buradan öğreneceğimiz çok şeyler olacağını tahmin ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Süper Lig'de futbol oynamış bir diğer eski futbolcu olan Sinan Kaloğlu ise, “Erzurum'da bugün ilk günümüz. Eğitmen hocalarımızla ilk derslerimize başladık. Amacımız lisanlı antrenör olabilmek. Çalıştığımız takıma ve Türkiye'ye yararlı teknik direktör olmak istiyoruz. Ben bilgi ve becerimi genç arkadaşlarla paylaşmak için bu kursa başvurdum. Bizim bu eğitimi almamız lazım. Futbol oynamakla teknik direktör olmanın arasında farklar olacaktır” şeklinde konuştu.

UEFA A Lisans Kursu 5 Ekim tarihine kadar Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam edecek.