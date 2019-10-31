Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Erzurum'da düzenlenen UEFA B Antrenör Kursu tüm hızıyla sürüyor. Kursu ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, yıldızlara kadayıf dolması ve çikolata ikram etti.

Taşkesenligil, “Sizler Türk futboluna mal olmuş isimlersiniz, Erzurum'da kurs görmenizden gurur duyuyoruz” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) tarafından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlenen UEFA B Antrenör Kursu tüm hızıyla devam ediyor. Volkan Demirel, Ahmet Dursun, Egemen Korkmaz, Serkan Balcı gibi ünlü futbolcuların yanı sıra Erzurum'dan Gökhan Atasever, Şahin Yakışan ve Emrah Gacır gibi isimlerin kursiyer olarak katıldıkları kursu Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ziyaret etti.

Futbol yıldızlarına kadayıf dolması ve çikolata ikram eden Taşkesenligil ile Şenses, kursiyerlere ‘hayırlı olsun' dileklerini ilettiler.

TFF Bölge Antrenörü ve Futsal Milli Takım Antrenörü Kemal Coşkun, kurs eğitmenlerin ve kursiyerler GSİM kurmaylarının ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür ettiler.

TFF Bölge Antrenörü ve Futsal Milli Takım Antrenörü Kemal Coşkun, TFF'nin kursları sayesinde Erzurum esnafının ve otel işletmecilerinin yüzünün güldüğünü belirterek, “Bu kurslar ilimizin tanıtımı ve ekonomisi için büyük kazanç. Kursları ilimize veren Türkiye Futbol Federasyonuna çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, TFF'nin yıllardır Erzurum'a verdiği kurslar sayesinde hem şehrin tanıtımının yapıldığını hem de Erzurum'a önemli bir katma değer kazandırıldığını söyledi.

Taşkesenligil, “Bugün burada Türk futboluna mal olmuş ve kendilerini yıllarca hayranlıkla izlediğimiz isimleri ziyaret ediyoruz. Futbol yıldızlarını Erzurum'da görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu futbol yıldızlarının ilimizde kurs görmesi bizim için gurur vesilesidir. Şehrimizi onurlandırdıkları için tüm kursiyer arkadaşlara ve kurs eğitmenleri ile TFF Bölge Antrenörümüz Kemal Coşkun'a teşekkür ediyoruz” dedi.