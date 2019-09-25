Ulaşım ağlarında Büyükşehir seferberliği

PTT ile Emniyet Müdürlüğü bağlantısını sağlayan yoldan İsmetpaşa Caddesi ve Palandöken Devlet Hastanesi bağlantı yollarına varıncaya kadar merkezde hummalı bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, bu güzergâhlarda çevre düzenlemesiyle eşzamanlı olarak asfalt çalışması da yaptı. Kimi noktalarda yol genişletmenin yanı sıra yaya öncelikli trafik uygulamalarına da öncelik veren Büyükşehir, yeni kaldırım ve karo taşlarıyla estetik bir görünüm kazandırılan yolları beraberinde nitelikli bir asfalta da kavuşturdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehir merkezinde bir süredir devam eden alt ve üstyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını bildirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin, şehrin dört bir yanında devam eden üstyapı ve ulaşım ağı çalışmaları arasındaki PTT- Emniyet Müdürlüğü ve Palandöken Devlet Hastanesi bağlantı yolunu baştan sona yenilediklerini kaydeden Başkan Sekmen, buradaki çalışmaların yüzde 95 oranında tamamlandığı bilgisini paylaştı.

Başkan Sekmen, konuya ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Şehir merkezindeki ulaşım ağlarımızın birçoğunda baştan sona yenileme çalışması yaptık. Yollarımızı ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda güncelleyerek standartlarını büyük ölçüde yükselttik. Bu bağlamda Palandöken Devlet Hastanesi ile Saray Bosna Caddesi bağlantısını sağlayan yolun yanı sıra yine bu güzergâha bağlanan Emniyet Müdürlüğü - PTT bağlantı yoluna da yepyeni bir görünüm kazandırdık. Kaldırımları yeniledik, karoyla döşedik ve bu güzergâhların tamamını son derece nitelikli bir asfalta kavuşturduk. Bu ve bunun gibi daha birçok alandaki çalışmalarımızla Erzurum'a değer katmaya devam ediyoruz.”