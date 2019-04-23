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Ülkü Ocakları Palandöken İlçe Başkanlığında bayrak değişimi

Erzurum Ülkü Ocakları Üniversiteler Birim Başkanı Vedat Kocak bugün gerçekleştirilen devir teslim töreni ile Palandöken ilçe başkanlığına atandı.


Yaklaşık 2 yıldır ülkü Ocakları Üniversiteler birim başkanlığını yürüten Vedat Koçak, Palandöken ilçe Başkanı Yunus Gerçekten görevi devraldı.


Devir teslim töreninde konuşan Koçak: “5 bin şehidi olan bir davanın emanetçisi olarak, her zaman verilen görevi elimizden geldiğince yerine getirmeye çalıştık. Bundan sonra da kutlu sancağı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Geçmiş dönemdeki hizmetlerinden dolayı Yunus Gerçek Başkanıma da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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