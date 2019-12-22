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?lk? Ocaklar? taraf?ndan ??rencilere Dede Korkut ve Kutadgu Bilig kitaplar? da??t?ld?

?lk? Ocaklar? E?itim ve K?lt?r Vakf? Genel Merkezi’nin bakanl?k onayl?, ?ocuklar i?in haz?rlay?p ??kartt???, Dede Korkut ve Kutadgu Bilig kitaplar?, Erzurum ?lk? Ocaklar? taraf?ndan ?lkokul ve Ortaokul ??rencilerine da??t?l?yor.

?lk? Ocaklar? E?itim ve K?lt?r Vakf? Genel Merkezi'nin bakanl?k onayl?, ?ocuklar i?in haz?rlay?p ??kartt???, Dede Korkut ve Kutadgu Bilig kitaplar?, Erzurum ?lk? Ocaklar? taraf?ndan ?lkokul ve Ortaokul ??rencilerine da??t?l?yor.


Konu ile ilgili konu?an Erzurum ?lk? Ocaklar? ?l Ba?kan? Abd?lkadir G?k?an, ??ocuklar?m?z bizim gelece?imizin kurucular? ve teminat?d?r. Ge?mi?ini bilmeyen, gelece?ini sa?lam temeller ?zerine atamaz anlay??? ile yola ??k?p, gen? nesillerimizin ge?mi?ini, tarihini ve k?lt?r?n? severek ve merak ederek okuyup ??renebilece?i kitaplar olan, "Dede Korkut ve Kutadgu Bilig " yay?nlar?m?z?, gelece?imizin teminat? olan ?ocuklar?m?za da??tt?k ve da??tmaya devam edece?iz" dedi.

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