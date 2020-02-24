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Ülkü Ocakları'ndan anlamlı etkinlik

Palandöken Ülkü Ocakları Başkanlığı’nca çetin geçen hava şartlarından dolayı doğa hayvanlarına destek amaçlı doğaya yem ve ekmek bırakıldı.

Palandöken Ülkü Ocakları Başkanlığı'nca çetin geçen hava şartlarından dolayı doğa hayvanlarına destek amaçlı doğaya yem ve ekmek bırakıldı.


Palandöken Ülkü Ocakları Başkanı Şahin Çelik, Başkan vekili Ertunç Mehmetçik, Teşkilatlar Başkanı İsa Lal, Orta Öğretim Başkanı Murat Saraç ve yöneticiler doğaya yaban hayvanları için yem bırakarak, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ettiler.

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