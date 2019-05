Ülkü Ocaklarından dev konser

Ahmet Şafak'ın ve Yusuf Esmece'nin sahne aldığı kentte gençler unutamayacakları bir gece yaşadılar.

“44'den Günümüze Milliyetçi Türkiye” şiarıyla Erzurumlulara 3 Mayıs Milliyetçiler Günü konser etkinliği düzenleyen Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanlığı vatandaşlardan tam not aldı. Konser ve şölen şeklinde alanın kurulduğu kent merkezinde sahne alan Ahmet Şafak vatandaşlara unutamayacakları bir gece yaşattı.

Konser etkinliği öncesinde konuşmacı olarak anons edilen Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanı Haktan Genç konuşması öncesinde Erzurumlulara Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş'in selamlarını iletti.

Devlet Bahçeli Bey'in işaret ettiği ittifak çizgisi içinde gündemi de değerlendiren Genç konuşmasını şöyle sürdürdü: “3 Mayıs 1944, Ergenekon'da ateşe hükmedip dağları delen ve tüm engelleri ortadan kaldıran Türk milletinin yenilenen bir iman ve şuurla ayağa kalktığı gündür” dedi.

Milliyetçiliğin geleceğe sağlam ve iman şuuruyla adım atmak için gerekli bir durum olduğunu aktaran Genç “bizler tabutluklara koyulan nesillerden devraldığımız bayrağımızı evlatlarımıza bırakmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkçülük şuurunu yaşayıp yaşatmak için iman gücümüzü en zirvede tutacağız. Türk milliyetçileri, yaşadıkları her devirde, bulundukları her zeminde, baskıya, zulme ve haksızlığa boyun eğmemişler, geçmişinden aldığı tarihi ve kültürel değerleri yaşatmayı görev bilmiştir. Bu açıdan her türlü saygı ve takdire layık olduklarını sahip oldukları büyük ülküyle göstermişlerdir.

Türk Milleti'nin maddi ve manevi varlığına kast edenlere karşı gösterdiği anlamlı duruşun başlangıcı olan bu kutlu tarihin, 75. yıl dönümünü kutluyorum. Bilinmelidir ki, milletimiz tarih boyunca defalarca var olma mücadelesi vermiş, varlığını çok ağır bedeller ödeyerek korumasını bilmiştir. Türk Milliyetçileri her zaman Türk milletinin birliğinin, beraberliğinin ve bölünmez bütünlüğünün savunucusu olmuş ve daima olmaya da devam edecektir. Biliyoruz ki, Türk milliyetçiliği Türkiye Cumhuriyetini kuran yüksek fikrin ve geleceğimize olan bağlanışın adıdır. Milli menfaatlerin ön planda tutulması, milli tez ve tercihlerin belirleyici olması, millet ve vatan değerlerinin korunması için Türk milliyetçileri üzerlerine ne düşüyorsa yapmışlar ve böylece Türk tarihinin altın sayfalarında parlayan isimler olarak yerlerini almışlardır.

Türk milliyetçiliğinin büyük davasının kurucuları ve yılmaz savaşçıları olan başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş, Hüseyin Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Reha Oğuz Türkkan ve daha nice çile arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum.

Türk Milletini çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmayı hedefleyen ve bu ülkü uğruna her türlü mücadeleye girerek, kahramanca yıllarını heba edenleri bugün rahmetle yad ediyorum. Onların yaktığı Türkçülük meşalesinin asırlar boyunca sönmeden gelecek nesillere aynı azim ve kararlılıkla aktarılması gerektiği düşüncesiyle, dünya üzerindeki bütün Türklerin 3 Mayıs Türkçüler Günü'nü kutluyor, en derin selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum”.

Kerkük folkloru Kerküklülerden

Konuşmaların yapıldığı şiir ve şarkıların seslendirildiği 3 Mayıs Milliyetçiler Günü etkinliğinde Kerküklü gençler de sahne aldı. Kerkük'ün yerel kıyafetleriyle folklor gösterisi düzenleyen Kerküklü gençler geceye ayrı hava kattı.

Gençler doyasıya eğlendi

44'den günümüze Milliyetçi Türkiye sloganıyla Erzurum kent merkezinde konser etkinliği düzenleyerek ses sanatçısı Ahmet Şafak'ın vatandaşlara sahne almasını sağlayan Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanlığı kentte eşsiz ziyafet sağladı. Ahmet Şafak'tan önce Yusuf Esmece'nin sahne aldığı gecede gençler doyasıya eğlendi. Türkçülük gününü böylesi bir eğlenceyle yaşamış olmanın keyfini çıkaran gençler geç saatlere kadar müzik ziyafeti yaşadı.