İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ülkü Ocakları'ndan uyuşturucu ile mücadele bilgilendirmesi

Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanlığı yöneticileri, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr.

Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla, Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından, yaklaşık 4 yıldır ‘'Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Platformunun'' Ülkü Ocakları il ve ilçe başkanlıklarının yaptıkları çalışmaları kapsayan dergiyi Erzurum protokolüne takdim ettiler.


MHP Mersin Milletvekili, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz adına Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı M. Haktan Genç öncülüğünde Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ömer Çomaklı ve Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Bülent Çakmak'ı ziyaret eden heyet, uyuşturucuyla mücadele alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.