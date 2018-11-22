Ülkü Ocakları'ndan Vali Memiş'e ziyaret

Ülkü Ocakları İl Başkanı Haktan Genç beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti.

Vali Memiş'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulunan İl Ocak Başkanı Genç ve yönetimi ziyaret sonrası, Kuran-ı Kerim, Bayrak ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında ülkü ocakları genel merkezinin hazırlamış olduğu dergi hediye ettiler.