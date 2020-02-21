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Ülkücüler Çakıroğlu için yürüdü

Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Erzurum Palandöken Ülkü Ocakları Başkanlığı’nca anıldı.

Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Erzurum Palandöken Ülkü Ocakları Başkanlığı'nca anıldı.


Palandöken Ülkü Ocakları üyeleri sloganlar eşliğinde bütün şehitleri yad ederek Saray Bosna caddesi üzerinden Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü. Akşam namazına müteakip Lala Paşa cami önünde yürüyüşü sonlandıran ocak mensupları akabinde akşam namazı kılındı ve başta şehit Fırat yılmaz Çakıroğlu olmak üzere tüm şehitler için okutulan mevlit programına katıldı.


Yürüyüş programına Palandöken Ülkü ocakları Başkanı Şahin Çelik, Başkan vekili Ertunç Mehmetçik, Teşkilatlar Başkanı İsa Lal, Orta Öğretim Başkanı Murat Saraç ve çok sayıda ülkücü genç katıldı.

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