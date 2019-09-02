Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri nefes kesti

Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri'nde Başpehlivanlığı milli sporcu Rıza Yıldırım kazandı. 5 bin kişilik Murat Ertürk Er Meydanı'nda yapılan güreşlere 4 ülkeden toplam 600 sporcu katıldı. Karakucak güreşleri nefesleri kesen mücadelelere sahne oldu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri'nde yaptığı konuşmada, “Güreş, Türklerin ata sporu, kardeşliğin sembolü, gücün ve cesaretin ifadesidir” dedi. Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “Tarihi kaynaklara göre; Türklerin güreşle olan bağı Milattan önce 2'nci yüzyıla kadar dayanıyor. Buna ilaveten Dede Korkut Destanı'nda anlatılanlar ışığında; güreşin çeşitli türlerinin Oğuz Türkleri tarafından da bilindiği anlaşılmaktadır. Bilinmelidir ki güreşin tarihi kadar, taşıdığı anlam da dikkat çekicidir. Bu bağlamda geleneksel spor dallarımızın başında gelen ve bizim ‘Ata Sporu' dediğimiz güreşi yaşatmak, canlı tutmak ve kültürümüzün bir parçası olarak gelecek nesillere aktarmak, hepimizin en büyük sorumluluğudur. Büyükşehir Belediyesi olarak ata yadigârımız olan güreşe verdiğimiz kıymete ve öneme hepiniz yakından tanıklık ettiniz. Göreve geldiğimiz ilk yıldan bugüne kadar Karakucak Güreşleri Festivali'ni düzenledik ve bu yıl da aynı coşku ve heyecanla 6'ncısını organize ediyoruz. Allah'ın izniyle bu geleneği devam ettirecek ve yakın bir gelecekte Erzurum'u Karakucak Güreşleri alanında Türkiye'nin yeni bir markası haline getireceğiz. Erzurum'un adını turizmde, kültürde ve sanatta olduğu gibi, spor alanında da literatürlere yazdıracak ve kentimizi inşallah dünya vitrinine hep birlikte oturtacağız.”

“ERZURUM SPORDA DA MARKA BİR KENTE DÖNÜŞTÜ”

Başkan Sekmen, Erzurum'un sporda da marka bir kente dönüştüğünü ifade etti. Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Turizm ve spordan bahsederken, bize göre Erzurum'a ve Büyükşehir Belediyemize çok özel bir yer ayırmak lazım. Erzurum'da çok yakın bir geçmişe kadar turizm sadece kayakla ve kışla birlikte anılıyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada Erzurum, kış sporlarının neredeyse bütün branşlarında uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapar hale geldi. Erzurum bugün Türkiye'nin sayılı futbol kamp merkezlerinden birisi haline geldi. Erzurum bugün adrenalin sporlarının çekim alanına dönüştü. Her türlü yaz ve doğa sporuna olanak sağlayan fiziki şartlarıyla Erzurum, bugün tüm çeşitliliğiyle neredeyse turizmin ana merkezi haline geldi. Bizler bu konuda çok kararlıyız. Erzurum'u sadece kış turizmiyle anılan bir kent olmaktan çıkaracak ve turizmi çeşitlendirerek yılın tamamına yaygın hale getireceğiz. İster yerli olsun, ister yabancı, turistler bundan böyle Erzurum'a sadece kayak ve kış sporları yapmak için gelmeyecek Erzurum, Palandöken'iyle, Konaklı ve Kandilli ile Tortum'uyla Uzundere'siyle, Oltu'suyla, Hınıs'ıyla, Ilıca'sı ve Hasankale'si ile bundan böyle yılın dört mevsimi ve 365 günü boyunca turist çeker hale gelecek. Palandöken Kayak Merkezi'mize kazandırdığımız yepyeni vizyonu diğer tarihi ve turistik mekânlarımıza da kazandırıyoruz. Medeniyetler beşiği olan kentimizdeki saklı tarihi gün yüzüne çıkarıyor, kültürel dokuyu canlı tutabilmek için çeşitli projeler yürütüyoruz. Düşünün ki; Erzurum'a yapılan spor ve turizm yatırımlarıyla birlikte bugün hepimiz olimpiyatlara ev sahipliği yapmaktan bahsediyor, bu yönde girişimlerde bile bulunuyoruz. İşte bunlar, Erzurum'un yarınları ve geleceği için önümüze koyduğumuz hedefler ve attığımız sağlam adımlar sayesinde mümkün oluyor.”

“ERZURUM, TURİZMİN DE ZİRVE ŞEHRİ OLACAK”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum, öncülüğünü bizim yaptığımız ve bugünden attığımız bu adımlar sayesinde geleceğin en önemli spor ve turizm kentlerinden birisi olacak” diye konuştu. Başkan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Sporun her alanında Türkiye'nin en başarılı sporcuları, göreceksiniz bu kentten çıkacak Yine kadim şehrimiz, alternatif turizm sayesinde de, Türkiye ve dünyada bir çekim alanı oluşturacak. Çünkü biz önümüze böyle bir hedef koyduk. Anadolu'nun zirvesi olan bu şehir; sporda, kültürde, sanatta, turizmde, tarımda, hayvancılıkta ve ticarette de zirveyi görecek, en yükseklere tırmanacak. Geride bıraktığımız 5 yıl boyunca yaptığımız tüm hizmet ve yatırımlar, koyduğumuz işte bu hedefler doğrultusunda planlandı. Önümüzdeki yeni dönemi de, yine bu hedeflere yaklaşmak gayesiyle değerlendireceğiz. Birbirimize inanacağız, güveneceğiz ve enerjimizi sürekli diri tutacağız. Çalışacağız, koşacağız, koşturacağız ve Erzurum'u “marka şehir” kimliğine hep birlikte kavuşturacağız. Gayret bizden, destek sizden, Tevfik Yüce Mevla'dandır.”

İŞTE ALTIN KEMER'İN ŞAMPİYONLARI

Konuşmaların ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, er meydanında sergilenen güreşleri protokol üyeleri ile birlikte izledi. Başkan Sekmen daha sonra karakucak güreşlerinde, rakibi Hüseyin Civelek'i yenerek şampiyon olan milli sporcu Rıza Yıldırım'a altın kemeri, altın ödülleri ve madalyasını taktı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri'nde dereceye giren sporcuların isimleri şöyle:

YILDIZLAR

30 Kilogram

1-Muhammet Yağmahan

2-Ömer Osman Keskin

3-Kadir Aksakal

35 Kilogram

1-Şahin Acar

2-Alper Turan

3-Mirceal Müsamahi

40 Kilogram

1-Serdar Candar

2-Buğra Güçlü

3-Serhat Tören

45 Kilogram

1-H.İbrahim Uzun

2-Vahit Samet Yılmaz

3-Doğukan Atalay

50 Kilogram

1-Hamit Nevzat Efetürk

2-Mücahit Yılmaz

3-Recep Aydın

55 Kilogram

1-Mustafa Memedov

2-Yusuf Eryücel

3-M. Ali Pekince

60 Kilogram

1-Emre Tahtacı

2-Mümin Kardeş

3-Serdar Sucu

BÜYÜKLER

55 Kilogram

1-Ahmet Peker

2-Ömer Güner

3-Muhammed Sancak

60 Kilogram

1-Mirjalal Hasanzade

2-M.Ali Daylak

3-Şaban Kızıltaş

65 Kilogram

1-Cihat Çakmak

2-Burak Sinin

3-Emrah Ormanoğlu

70 Kilogram

1-Veysel Pekince

2-Bilal Akbıyık

3-Muhammed Kahraman

75 Kilogram

1-Yasin Bolat

2-Batuhan Demircin

3-Buluthan Öksüz

80 Kilogram

1-Ayhan Sucu

2-Ahmet Ertürk

3-İbrahim Yusubov

85 Kilogram

1-Murat Ertürk

2-Adem Akbulut

3-Ender Coşkun

95 Kilogram

1-Ahmet Bilici

2-Hakkı Ceylan

3-İlker Sönmez

Başpehlivan

1-Rıza Yıldırım

2-Hüseyin Civelek

3-Hamza Özkaradeniz