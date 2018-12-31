Uluslararası Dil Merkezlerinden Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Cambridge Üniversitesi Yayınları Türkiye Müdürü Yıldıray Karaarslan, Azerbaycan Öğretmen Gelişimi Merkezi Müdürü Graeme Pollock ve MyELT Sınav Merkezi Müdürü Merve Oflaz ve Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörü Öğr. Gör. Cengizhan Akdağ hazır bulundu.

Uluslararasılaşma sürecinde Atatürk Üniversitesi akademik personeli ve öğrencilerinin dil yetkinliklerinin uluslararası seviyeye getirilmesi ve uluslararası sınavlarla belgelendirilmesi konusunda ortak çalışmaların yapılabileceğini dile getiren Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin artık bölgesellikten çıkıp uluslararası bir üniversite niteliğine sahip olduğunu belirterek, dil konusunda da ileri seviyede olduğunu ifade etti.

Dünya üniversiteleriyle iş birliği ve bilimsel çalışmalar yapabilme noktasında, yabancı dillerin akademik seviyede öğrenilmesinin önemine değinen Rektör Çomaklı, dil konusunda kendini ispatlamış çeşitli kurum ve kuruluşlarla yapılacak anlaşmalar sayesinde, akademisyen ve öğrencilerin dil yetkinliklerinin kısa sürede istenilen seviyeye gelebileceğini vurguladı.

Cambridge Yetkilisi Yıldıray Karaarslan, Türkiye'nin köklü üniversitelerinden biri olan Atatürk Üniversitesi ile üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda müfredat hazırlama, eğitici ve öğrenci eğitimleri alanlarında her türlü desteğe açık olduklarını belirtti.

Azerbaycan Öğretmen Gelişimi Merkezi Müdürü Graeme Pollock ve MyELT Sınav Merkezi Müdürü Merve Oflaz ise, Cambridge İngilizce Sınavlarını tüm bölgeye ve hatta komşu ülkelere hizmet verecek düzeyde Atatürk Üniversitesi merkezli planlama yapmak istediklerini belirtti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ile son buldu.