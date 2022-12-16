Uluslararası Kar Film Festivali, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşiyor

Atatürk Üniversitesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'nin destekleriyle geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kar Film Festivalinin 18'incisi düzenlenen açılış töreniyle başladı.

İlki 2004 yılında yapılan ve şimdiye kadar 17 kez düzenlenen Uluslararası Kar Film Festivalinin 18'incisi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde Nenehatun Kültür Merkezinde gerçekleştiriliyor. 3 gün sürecek olan festival çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinliklerde, kısa film yarışmasının yanı sıra sinema ve televizyon dünyasından önemli isimler de öğrencilerle bir araya geliyor. Öğrencilerin 7 ayrı kategoriye yönelik hazırladıkları çalışmalar, ilk defa internet üzerinden online olarak değerlendirmeye alınacak.

“Festivalimiz, Ülkemizin Saygın Film Festivalleri Arasına Adını Yazdırdı”

Açılışta konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yılmaz, İletişim Fakültesinin gelenekselleşen etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Kar Film Festivalinin, sinema sanatının gelişmesine ve genç sinemacıların yetişmesine katkı sağladığını söyledi. 18 yıl boyunca başarı elde eden eserleri, alanında tanınmış misafirleri ve sektöre yönelik sağladığı katkılarıyla ülkemizin saygın film festivalleri arasına adını yazdıran Uluslararası Kar Film Festivalinde yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yılmaz, festivalin her geçen yıl daha detaylı olması için çalıştıklarını ifade etti.

Düzenlenen festivalin kentin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat programın açılışında, Anadolu'nun birçok yöresinde film malzemesi konusu olmasına rağmen bunların yeterince gündeme getirilemediğini vurgulayarak, bu konuda çaba göstereceklerini söyledi.

Festivalin Bu Yıl ki Teması ‘Azerbaycan'

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer ise Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde öğrencilere hizmet yolunda çalıştıklarını aktararak eğitimin yanı sıra kültürel, sosyal, sportif ve sanatsal çalışmalara da önem verdiklerini ifade etti. Prof. Dr. Özer: “Çeşitli kriterler dikkate alınarak 208 üniversite arasından seçilen 23 araştırma üniversitesinden biri olan Atatürk Üniversitesi, hep ileri mottosuyla eğitimin, araştırmanın yanı sarı kültürel, sanatsal ve çevresel duyarlılığın bir sonucu olarak topluma katkıyı ön planda tutmuştur. Uluslararası Kar Film Festivali, ulusal ve uluslararası düzeyde katılıma imkan tanıyan ilk online film festivali olma özelliğine sahip. 7 ayrı kategoride öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar yarışmaya tabii tutulacak ve sonucunda her biri ödüllendirilecektir. Geçen yıl teması İran sineması olan festivalin bu yıl ki teması ise Azerbaycan sineması oldu. Festival bağlamında sektör ile öğrencilerin buluşmaları, mezunların katılımıyla gerçekleştirilecek özel oturumlar, festivale özgü sergiler düzenlenecek” dedi.

15-17 Aralık tarihlerinde devam edecek olan festivalde, açılış konuşmalarının ardından katılımcılara Azerbaycan halk müziği ezgilerinin yer aldığı konser verildi.