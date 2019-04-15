İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'ndan ETÜ'ye ziyaret

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) bölge koordinatörü Ertan Aksakal, dernek başkan yardımcısı Özkan Yıldırım ve Erzurum’da eğitim gören uluslararası öğrenciler, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) bölge koordinatörü Ertan Aksakal, dernek başkan yardımcısı Özkan Yıldırım ve Erzurum'da eğitim gören uluslararası öğrenciler, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret ettiler.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette konuklar; Prof. Dr. Çakmak'a dernek faaliyetleri ve “Doğudan Batıya Adil Bir Dünya” temasıyla bu yıl 12.si düzenlenen ve 30 ülkeden üniversite öğrencilerinin ülkelerinin kültürlerini, yemeklerini ve kıyafetlerini tanıtacağı “Uluslararası Öğrenci Buluşmaları” hakkında bilgi verdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.