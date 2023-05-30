Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası Yarışları Erzurum'da yapılacak

Yarışmalarda Türkiye'nin en iyi sprinterleri ile birlikte uluslararası atletlerde yarışacak.

Katılımcı sporcular, 2024 yılında yapılacak olan Paris Olimpiyat oyunlarına hazırlık, kota mücadelesi ve bunun yanı sıra Budapeşte'de yapılacak olan Dünya Atletizm Şampiyonasına ve Norveç Oslo'da yapılacak olan U23 Avrupa Şampiyonası için baraj geçmek için mücadele edecekler.

Erzurum Sprint Kupası'nda 100 metre, 200 metre, 400 metre, 110m/100m engelli, 400m engelli ile birlikte 4x100, 4x400 ve 4x400 metre karışık bayrak olmak üzere toplam 15 branşta müsabakalar yapılacak.

Yarışmada 2017 yılı Dünya U18 şampiyonu Mizgin Ay 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında 20,09'luk derecesiyle 1. olan Ramil Guliyev gibi yetenekler de boy gösterecek. Erzurum Sprint Kupası'nda Türkiye Atletizm Federasyonu'nun davetiyle yarışma olanağı bulacak 27 erkek ve 19 kadın toplamda 46 milli atletin yanı sıra 4 farklı ülkeden elit sporcular katılım sağlayacaklar. Bu ülkeler; Danimarka, İran, Kırgızistan, Lübnan olmak üzere toplamda 92 sporcu yarışmaya katılım sağlayacak.

Yarışma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Toplantıda konuşma yapan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, “Yarışmayı iptal edip 1 hafta geriye çekmemizden dolayı diğer ülkelerin kendi programları çerçevesinde başka yarışmalara devam etmelerinden dolayı katılım düştü ama önümüzdeki yıllardan itibaren tekrardan buradaki yarışmalarımız kaldığı yerden devam edecek. Bu sene de 5 ülke ile bunu gerçekleştireceğiz” dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş ise, “Hakikaten burada yüksek irtifa olmasından dolayı sporcularında Erzurum'u tercih etmesine yol acıyor yüzme havuzumuz var, Avrupa'nın yüksek irtifadaki tek olimpik yüzme havuzu ve bütün Avrupalılar rağbet ediyor. Güzel bir organizasyon olacağını düşünüyoruz iyi bir ev sahipliği yapacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

4 branşta da rekor bekliyoruz

4 branşta da rekor beklediğini belirten Çintimar, “Avrupa oyunlarının kotaları olacağı gibi bireysel anlamda yarışan her sporcularımızın kendi rekorlarını koşacaklarını düşünüyoruz. Ülke rekoru olarak da 4 branşta ülke rekoru kırılmasını bekliyoruz” dedi.