Ümmetin gençleri iftar sofrasında bir araya geldiler

Eğitimlerini Erzurum'da devam ettiren yaklaşık kırk ülkeden 210 uluslararası öğrenci Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği ve Eğitim Bir-Sen'in düzenlemiş olduğu iftar yemeğinde bir araya geldiler.

Uluslararası öğrencilere rehberlik yapmak üzere kurulan Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER) ramazan ayının gelmesi ile beraber iftar programlarına hız verdi. Her gün dernek merkezinde yaklaşık otuz kişiye yemek veren ERULDER gönüllü kişi, kurum ve kuruluşların verdiği yemekle misafir öğrencileri bir araya getiriyor.

Eğitim Bir-Sen'in daveti üzerine Asya'dan Avrupa'ya ,Avrupa'dan Afrika'ya kadar yaklaşık kırk ülkeden 210 misafir öğrenci iftar sofrasında bir araya geldi. İslam coğrafyasının değişik bölgelerinden gelen öğrenciler kardeş olmanın mümin olmanın gereği üzere bir sofrada toplandılar.

Okunan Kuran-ı Kerimle açılışı yapılan programda Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Karataş'ın yaptığı konuşmayla devam edildi. Karataş'ın İslam dünyasına birlik beraberlik mesajı verdiği konuşma büyük beğeni kazandı.

Ezan vaktinin girmesiyle Mısır'dan ülkemize okumaya gelen Muaz'ın ezan okuması ile oruçlar açıldı. Renkli ve samimi geçen iftar yemeğine Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Duman, Eğitim - Birsen 1 ve 2 nolu Başkanları Mustafa Karataş, Hüsrev Yaşa çok sayıda misafir ve uluslararası öğrenciler katıldı.

Yenilen iftar yemeğinin ardından bu sene üniversitelerinden mezun olan 30 öğrenciye sertifikaları ve hediyeleri takdim edildi.

Programda söz alan uluslararası öğrenciler Türkiye'yi ve Erzurum'u çok sevdiklerini dile getirdiler. Atatürk üniversitesi biyoloji öğretmenliği son sınıfta okuyan Malili Samba Gadiaka'nın okuduğu İbrahim Sadri'den Merhaba şiiri protokol ve davetlilerden tam not aldı. Ödül töreninin ardından toplu fotoğraf çekilerek program sona erdi.