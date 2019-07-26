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Umursamaz baba kızının canını hiçe saydı

Erzurum’da bir kamyonetin kasasına binen çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Erzurum'da bir kamyonetin kasasına binen çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.


Dün 17.00 sıralarında görüntülenen olayda bir çocuk kamyonetin kasasına binerek canını tehlikeye attı. Hiçbir güvenlik önlemi olmamasına rağmen kamyonun arkasında yolculuk yapan çocuk, araç trafikte seyir halindeyken ayağa kalkarak yürekleri ağızlara getirdi.


Yolda giden araçların kornayla uyarısına rağmen umursamaz baba kimseyi dikkate almadan aracını sürmeye devam etti.


Babası önde otururken çocuğun kasada yolculuk yaptığı o anlar ise kameralara yansıdı.

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