Üniversite öğrencilerinden anlamlı gezi

ve 4. sınıf öğrencileri bölüm hocalarından Doç. Dr. Zübeyir Saltuklu'nun rehberliğinde Erzurum'um tarihi ve turistik yerlerini gezdiler.

Rektörlüğün tahsis ettiği araçla gezi gerçekleştirilirken, her bir öğrenci gezilecek yerler hakkında gerekli bilgileri önceden hazırlayarak bir turist rehberi gibi arkadaşlarını bilgilendirdiler.

Geziye Erzurum Kongre binasından başlandı. Kongre hakkında arkadaşlarının hazırlayıp sunduğu bilgilerden sonra ülkemizin değişik illerinden olan öğrenciler delegelerin yerlerine oturarak “Vatan bir bütündür asla parçalanamaz” önerisini oy birliğiyle kabul ettiler. Duygulu anlar yaşandığı gezide daha sonra hat sergisine geçildi. “Kuran, Mekke'de indi, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı” düşüncesini bu sergide gören öğrenciler, yine resim ve heykel sergilerini de gezmeyi ihmal etmediler.

Daha sonra Erzurum Kalesi'ne geçen öğrencilere, kale hakkında bilgiler verildi. Kalede kazı çalışmaları esnasında elde edilen ağır top güllelerini ellerine alan öğrenciler, vatanın ne kadar zor kazanıldığını söylediler.

Öğrenciler daha sonra Ulucami, Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi ve Lalapaşa Camisini gezdiler. Çifte Minareli ve Yakutiye Medreselerinin yapımında hatunların ön ayak olduklarını gördüler.

Palandöken'deki Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde öğle yemeklerini yedikten sonra Palandöken Kayak tesislerine çıkan öğrencilerden bazıları, 4 yıldır Erzurum'da olmalarına rağmen Palandöken Kayak Merkezi'ni görmediklerini itiraf ettiler. Kuvvetli rüzgârdan dolayı fotoğraf çektirip oradan ayrılan öğrenciler yeniden Palandöken'de buluşmak üzere sözleştiler.

Yenişehir'de bulunan Buz Pateni ve Olimpik Yüzme Havuzu'nu da yakinen görme ve etkinlikler hakkında yetkililerden bilgi alma fırsatı bulan üniversite öğrencileri, yorgunluklarını yurtlarından her gün görünen Atlama Kulesinden kenti ve üniversitelerini çaylarını yudumlayıp seyrederek attı ve gezilerini burada noktaladılar.

Gezinin ardından “Biz Erzurum'a sadece bakıyormuşuz, ancak görmüyormuşuz” diyen öğrenciler, oldukça verimli bir gezi olduğunu söylediler.

Öğrenciler, kendilerine sunulan bu imkândan dolayı üniversite yönetimine ve hocalarına teşekkür etmeyi de ihmal etmediler.