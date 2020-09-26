Üniversite Rektörleri, Rektör Çomaklı'yı tebrik etti

Dr. Ömer Çomaklı'ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Konuklarını maske ve sosyal mesafe kullarına uygun olarak kampüs içerisinde yer alan Erzurum Evi bahçesinde ağırlayan Rektör Çomaklı, tebrik ziyaretine gelen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Kababulut ve Kastamonu Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'ı misafir etti.

Böyle anlamlı günlerde eş, dost ve yakınların ziyaretlerinden mutluluk ve memnuniyet duyduğunu dile getiren Prof. Dr. Çomaklı, 4 yıllık Rektörlük görevinde çevre üniversiteler başta olmak üzere iç ve dış tüm paydaşlar ile birçok projede bir araya gelindiğini söyledi.

Bölgenin en eski ve en güçlü üniversitesi olan Atatürk Üniversitesinin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak isteyen her kuruma kapılarının açık olduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde de ortak çalışmaların yürütüleceğine vurgu yaptı.

Konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür eden Çomaklı, kendisine yeniden tevdi edilen bu önemli görevi dün olduğunu gibi bugün de layığıyla yerine getirmeye devam edeceğini belirtti.