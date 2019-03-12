Üniversite-Sanayi iş birliği önemli bir temel taşı olarak önümüzde duruyor

Dr. Ömer Çomaklı ve yönetimi, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Erzurum Şubesini ziyaret etti.

Kendilerini ağırladıkları için TÜMSİAD Erzurum Şube Başkanı İbrahim Gözütok'a teşekkür eden Rektör Çomaklı: "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde daha güçlü bir ülke olma hedefinde üniversite-sanayi iş birliği önemli bir temel taşı olarak önümüzde durmaktadır. Biz de bu bağlamda; YÖK'ün yayımladığı “Yükseköğretim Politikalarında Yeni YÖK” bildirisinde yer alan iş yeri odaklı eğitimin teşvik edilmesi, meslek yüksekokullarının organize sanayi bölgelerinde açılması gibi meseleleri gündemimize taşıdık. Ülkemizin sürdürülebilir gelişmesi ve büyümesi için üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi gerekmektedir.

Üniversite olarak bizler de çalışmalarımızla başta bölgemiz olmak üzere ülkemizin gelişimine katkı sunma gayreti gösteriyoruz. Bu nedenle sürekli gerçekleştirdiğimiz vakıf, dernek ve STK ziyaretlerine oldukça önem veriyor ve yönetimimizin tamamıyla katılmaya azami gayret gösteriyoruz. TÜMSİAD Erzurum Şube Başkanı İbrahim Gözütok ile şehrimizin ve bulunduğumuz bölgenin gelişimine ve ilerlemesine sunulabilecek katma değerin hangi alanlarda ve nasıl olabileceğini konuştuk. Bu noktada göstermiş oldukları yakın ilgi ve verdikleri destekten dolayı kendisine ve yönetimine teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“İş Birliği Yapmaya Daima Hazırız”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜMSİAD Erzurum Şube Başkanı İbrahim Gözütok ise milli ve manevi değerleri esas alarak; hak ve adaleti; insan, toplum ve çevre açısından üstün tutan bir anlayışı özümsemiş bir STK olarak, serbest piyasa ekonomisinin temel prensipleri çerçevesinde, iş ahlakına sahip müteşebbisler aracılığı ile sürdürülebilir iktisadi kalkınmaya destek vermek, bireysel ve toplumsal huzur ve refahın geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'nin gelişimine destek olmak için tüm üyeleriyle durmaksızın çalıştıklarını belirten Gözütok, bu noktada üniversitelerin konumunu ve gelişimini önemsediklerini, iş birliği yapmak için de daima hazır olduklarının altını çizdi.

Atatürk Üniversitesiyle sürekli iletişim kurduklarını ve birçok etkinlikte paydaş olarak çalıştıklarını ifade eden Gözütok, sağladığı kolaylık ve gösterdiği yakınlıktan dolayı Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür etti.