Üniversite sınavının ikinci turu başladı

Erzurum'da üniversite sınavı maratonunun ikinci turu başladı.

Adaylar ikinci günde YKS'de alan yeterlilik sınavında ter döküyor. İlk oturumu geride bırakan adaylar, bu kez Alan Yeterlilik Testi (AYT) için sınav salonlarına geldi. Erzurum'da sınava yetişmeye çalışan bir öğrencinin atletleri aratmayan performansı dikkat çekti. Aileler ise sınavların olacağı binaların önünde çocuklarını beklemeye başladılar.

AYT'ye 2 milyon 573 bin 156 aday katılıyor. Öğrenciler, AYT'de 60 soru için 180 dakika süre sınavda kalacak.