Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan yardımcılığına Fatih Tokyürek atandı

Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Abdülkadir Gökçan, Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına Fatih Tokyürek'i atadı. Tokyürek yapılan törenle görevinin başına geçti.

Atatürk Üniversitesi Anıtlar önünde yapılan törende kalabalık bir gruba karşı konuşma yapan Tokyürek, görevini en iyi şekilde layıkıyla yapacağını ifade etti. Kendisini Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına atayan Gökçan'a teşekkür eden Tokyürek , "İnşallah devletine, milletine bağlı bir nesil için durmadan çalışacağız. Üniversitemizde PKK, PYD, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütlerinin yapılanmalarına izin vermeyeceğiz ve öğrenci arkadaşlarımızın zihinlerini yıkamasına mani olacağız. Ayrıca Üniversitede yapacağımız etkinliklerle tüm öğrenci arkadaşlarımızın gönlünü fethedeceğiz." dedi.