Üniversiteli genç kız, otostopla 75 il gezdi

Ankara'da Başkent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Dilara Özkan (19), hayallerini ertelememek için okulunu dondurarak, otostopla 75 şehir gezdi.

1 yıl önce Ankara'dan yola çıkarak otostopla yaklaşık 30 bin kilometre yol kat eden Dilara Özkan'ın 75. rotası Erzurum oldu. Amacının otostopla Türkiye'nin 81 ilini gezmek olduğunu ifade eden Özkan, gittiği yerleri not alıp, fotoğraflayıp ‘uygunadımdoga' adlı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Instagram'da 22 binin üzerinde takipçisi bulunan Özkan, gittiği şehirlerde çektiği doğa ve tabiat fotoğraflarıyla Türkiye'nin güzelliklerini de takipçilerine yansıtıyor.

Gezmeyi çok sevdiğini ve bu konuda da en büyük destekçisinin ailesi olduğunu kaydeden ‘uygunadımdoga' Dilara Özkan, “Otostop çekerek Türkiye turuna çıktım. Şu ana kadar 75 şehrimizi gezdim. Hayallerimi ertelememek için okuluma ara verdim” dedi.

Kendini 'evi sırtında gezgin' olarak tanımlayan Özkan, “Hayatın her alanında olduğu gibi otostop çekmenin de riski var doğal olarak. İyi bir insansanız iyi insanlara denk geliyorsunuz. Hep iyi insanlara denk geldim ve çok güzel yolculuklar yaptım. Ben buna inanıyorum. O yüzden hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bazen hiç araç geçmeyen yollarda da kaldım. Gideceğim yere kadar yürüdüğüm oldu. Çünkü uygun adım doğayım ben. Gezginlere önerim de bilinçli gezmeleri olacak. Gezmek sadece bir doğa fotoğrafı çekmek değil gittiğimde yerlerini kültürünü öğrenmeye çalışıyorum. Güzel yolculuklar oluyor” diye konuştu.

Otostopun bir kültür olduğunu kaydeden Özkan, Türkiye turunu tamamladıktan sonra aynı yöntemle dünyayı gezmek istediğini sözlerine ekledi.