Üniversiteliler 'İş Kulübü' ile iş hayatına hazır

Erzurum İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, "Öğrencilerimiz ve mezunlarımız İş Kulübü'ndeki eğitimler sayesinde sektördeki gerçeklerle erkenden yüzleşebiliyor ve iş hayatına hazır hale geliyor" dedi.

Erzurum İş Kulübü Lideri Ali Haydar Kolik tarafından Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğü İş Kulübü eğitim salonunda yeni mezun ve Üniversite öğrencilere 5 gün boyunca meslek ve kişilik testleri, özgeçmiş hazırlama, hedefleri belirleme, iş arama becerilerini geliştirme, iş görüşmesi öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gerekenler, mülakat sırasında sıkça sorulan sorular, mülakat teknikleri, iş arama kanalları gibi konularda teorik bilgilerin yanı sıra katılımcılara işverenlerle birebir mülakat gerçekleştirmesi eğitimler verildi.

Ayrıca eğitimlere katılan kursiyer hem uygulamalı olarak yaparak- yaşayarak öğreniyor hem de katılımcılara alışılagelmişin dışında özgeçmiş ve mülakat teknikleri birebir katılımcılar yaparak özellikle işveren ne ister? Nasıl bir özgeçmiş hazırlamalıyım ki işverenin dikkatini çeksin ve mülakata çağırılsın, katılımcılara siz işveren olsaydınız nasıl bir özgeçmiş hazırlardınız ? sorularıyla katılımcıyı düşünmeye sevk ediyor ve empati yaptırılıyor.

Kulüpteki katılımcıları ziyaret edip sohbet eden Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden gelen İstihdam Uzmanları Mustafa Özen ve Doğanay Nafiz İlhan ve İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu katılımcılara eğitimlerimizi nasıl buluyorsunuz gibi sorular yöneltildi? Soruların cevabı ise en çok kendimi tanımamışım bu eğitim kendimi tanımamı, güçlü ve zayıf yönlerimizi bulmayı ,aynı zamanda zaman zaman işveren gibi düşünerek işverenin sorularına daha iyi cevap verebildiğimizi, mülakat heyecanımızı atabildiğimiz ve tecrübesini kazandığımız zevkli bir eğitim olduğunu ve en önemlisi de hayata artık daha önde olduğumu biliyorum diye cevaplarını aldı.

Ücretsiz verilen eğitimler sonrasında katılım sağlayan öğrenciler sertifika almaya hak kazandı. Sertifika takdimlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden gelen İstihdam Uzmanları Mustafa Özen ve Doğanay Nafiz İlhan , İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ve İş Kulübü eğitim lideri Ali Haydar Kolik takdim etti.

Son olarak İŞKUR İl Müdürü Mutlu Erzurum'da 2018 Kasım ayında açılan İş Kulüpleri servisi 250 vatandaşın faydalandığı projeye özellikle gençler yoğun talep gösterdiğini mezun olan vatandaşlarımızı da beklediğini verilen eğitimlerin gerek öğrencilere gerekse mezunlarımıza iş hayatında yardımcı olacağını söyledi.

Erzurum İş Kulübü eğitimleri düzenlenen sertifika töreniyle son buldu.