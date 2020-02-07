Ünlü Dr. Ömer Faik Sağun, Sevgililer Günü hediyelerine başka boyut getirdi

Ömer Faik Sağun, Sevgililer Günü hediyelerine başka boyut getirdi.

Dr. Ömer Faik Sağun'un çiftlere “Sevgililer Günü” hediyesi konusunda tüm dünyada her geçen gün yaygınlaşan ve Türkiye'de rağbet görmeye başlayan bir önerisi var. Sevgililere değişik bir hediye aramak yerine değişimin kendisini hediye etmelerini öneren Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun ile hediye etmek üzere tercih edilebilecek estetik operasyonları ve kendisinden özellikle Sevgililer Günü için istenen hangi estetik operasyonlar olduğunu anlattı.

Başta burun estetiği olmak üzere gerçekleştirdiği estetik operasyonlarla yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da tanınan başarılı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, sağlık sektöründe olduğu kadar sosyal yaşam dünyasında da tanınan ve sevilen bir isim.

Sağlık sektöründe önemli bir yatırım da bulunarak açtığı “Doktor Şefkat Yaşam ve Bakım Merkezinin Kurucusu ve Sahibi olan Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, yatağa bağımlı hastalara hizmet veren kuruluşuyla da sektöründe değer gören saygın bir iş adamı. Yrd. Doç. Sağun, “Yurt dışından birçok hastam birbirlerine doğum günü ve Sevgililer Günü hediyesi olarak burun estetiği ameliyatını hediye ediyor. Türkiye'ye gelen birçok hastama burun estetiği ameliyatı yaptım. Bunlardan bazılarının sevgililerinin hediyesi olduğunu öğrendim. Son yıllarda Sevgililer Günü'nde ayrı bir yoğunluk gözlemlemekteyim. Hastalarım arasında değişik hediyeler aramak yerine değişimin kendisini eşine, sevgilisine hediye etmek isteyen birçok kişi var. Hatta öyle ki bu durum sadece Sevgililer Günü'nden de ibaret değil. İnsanlar artık yıl boyunca, yeni yıla girerken, evlilik yıl dönümleri, doğum günleri, bayramlar gibi özel günlerde birbirlerine estetik operasyonlar hediye ediyorlar.

Estetik ameliyatlar bir ihtiyaç haline gelmişken sadece kadınların değil, son yıllarda erkeklerin de estetik operasyonlara ilgisi son derece yoğun. Bu sebeple Sevgililer Günü'nde kadınlar da eşlerine estetik operasyon hediye etmek tercihinde bulunabiliyorlar^diye konuştu.

Çoğunluğu yurt dışından olmak üzere birçok hastam birbirlerine doğum günü ve Sevgililer Günü hediyesi olarak burun estetiği ameliyatı hediye ettiğini dile getiren Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, “Türkiye'ye geliyorlar ben de ameliyatlarını yapıyorum. Sevgiler Günü'ne yeni burunlarıyla girmek isteyen birçok hastama ocak ayı içinde burun estetiği ameliyatı yaptım. Bunlardan bazılarının sevgililerinin hediyesi olduğunu öğrendim. Son yıllarda Sevgililer Günü'nde ayrı bir yoğunluk gözlemlemekteyim.

Amerika ve Avrupa'da en popüler hediyelerin başında estetik operasyonları geliyor. Estetik operasyonu hediye etmek son yıllarda Türkiye'de de yayılmaya başladı. Estetik ameliyatlar konusunda Türkiye'nin ve Türk doktorların son yıllarda ünü tüm dünyada hızla yayılmaya başladı. Avrupa'dan çok sayıda hasta estetik operasyonlar için Türkiye'yi tercih etmekte.

Estetik ameliyatı olmayı düşünen sevgililer, eşler arasında, birbirlerine Sevgililer Günü hediyesi olarak estetik ameliyatı hediye etmek yaygınlaştı.” Diye konuştu.

“Bana eşler, sevgililer hatta arkadaşlar geliyor ve Sevgililer Günü'nde sıradan hediyelerden sıkıldıklarını, bu özel günü daha anlamlı hale getirmek için birbirlerine estetik operasyonlar hediye etmeye başladıklarını söylüyorlar” diyen Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Evet, benim de hastalarım arasında değişik hediyeler aramak yerine değişimin kendisini eşine, sevgilisine hediye etmek isteyen birçok kişi var. Hatta öyle ki bu durum sadece Sevgililer Günü'nden de ibaret değil. İnsanlar artık yıl boyunca, yeni yıla girerken, evlilik yıl dönümleri, doğum günleri, bayramlar gibi özel günlerde birbirlerine estetik operasyonlar hediye ediyorlar.”