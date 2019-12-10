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USAP Başkanı Doç.Dr. Aydemir: “Nobel ödülü soykırıma ve İslamofobiye hizmet etmiştir”

USAP Başkanı Doç.

Dr. Bünyamin Aydemir: “Hangi edebi başarı bir soykırımın övülmesini ve yüz binlerce kişinin katili olan bir caniye hayranlığın dile getirilmesini görmezden gelinmesini gerektirebilir?” dedi.


Uluslararası Sanat Platformu Derneği (USAP) Başkanı Doç.Dr. Bünyamin Aydemir, 2019 Nobel Ödülünün Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesini şiddetle kınadıklarını belirtti. Çağın en büyük soykırımlarından biri olan Srebrenitsa katliamına ilişkin sarfettiği çirkin sözleri ve bu soykırımı gerçekleştiren, Bosna Kasabı lakaplı Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı sebebiyle Peter Handke'nin Nobel'e layık görülecek en son kişi olduğunu vurgulayan Aydemir, “acaba hangi edebi farklılık, hangi başarı, hangi yazar kimliği bir soykırımın övülmesini ve yüz binlerce binlerce kişinin katili olan bir caniye hayranlığın dile getirilmesini görmezden gelmemizi gerektirebilir ki?” dedi.


İyi niyetle açıklanamaz


Böyle bir yazara ödül verilmesinin çok da iyi niyete açıklanamayacağını ifade eden Doç.Dr. Aydemir, bu yılki Nobel edebiyat ödülünün bir yandan dünyada hızla artan İslamofobiye hizmet ettiğini, bir yandan katillerin ve canilerin meşrulaştırılmasına araç kılındığını söyledi.


Vicdani KÖRLÜK


Söz konusu ödülün Nobel tarihinin en büyük skandallarından biri olduğunu da sözlerine ekleyen Dr. Aydemir, “Bu vicdani körlüğü nasıl telafi edecekler merak ediyorum. Sadece kendilerini kirletmediler, daha önce bu ödülü alan çok sayıda değerli sanat adamına da zarar verdiler. Katledilen üç yüz bin Boşnaklı'nın kanı Peter Handke'ye bu ödülü veren İsveç Akademisinin ellerine bulaşmıştır maalesef. Bu noktadan sonra artık etikten, insani değerlerden, insani duyarlılıklardan nasıl söz edebilirler ki?” diye konuştu.

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