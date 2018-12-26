Üstün başarı belgesi aldılar

Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde 3 kez üst üste başarı belgesi alan İlçe Tarım personellerini üstün başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, görev yaptıkları süre içerisinde sunulan kamu hizmetlerinde göstermiş oldukları başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı 3 kez “Başarı Belgesi” alan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapmakta olan Veteriner Hekimler ve Ziraat Mühendisi personellerini "Üstün Başarı Belgesi" ile ödüllendirdi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122. Maddesi hükmü doğrultusunda 3 kez Başarı Belgesi alan personellere üstün başarı belgesi veriliyor.