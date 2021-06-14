Uygulamalı Bilimler Fakültesi 2 yeni bölümü ile eğitim-öğretime hazır

23 fakülte, 13 meslek yüksekokul ve 8 enstitüsüyle Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olan Atatürk Üniversitesi, bünyesinde kurulan yeni bölümleriyle de eğitim ve öğretime tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, kuruluşunu tamamlamış olan Oltu yerleşkesindeki Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde, Acil Yardım ve Afet Yönetimi ile Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümleri açıldı. 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi öğrencilerle buluşacak bölümler için YÖK'ten istenen kontenjanlar ise onaylandı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın yoğun gayret ve çabaları sonucu YÖK tarafından, Acil Yardım ve Afet Yönetimi ile Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümlerine 40 öğrenci kontenjanı verildi.

Açılan bölümler ve verilen kontenjanlar için YÖK Başkanlığına teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yeni bölümler hakkında bilgi verdi.

“Bölümlerimiz, Alanında Uzman Personel Yetişmesini Sağlayacak”

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünün acil yardım ve afet yönetimi alanında hizmet eden kamu kurum ve kuruluş, yerel yönetimler, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin yetişmiş insan gücü talebini karşılayabilmek amacıyla açıldığını söyleyen Rektör Çomaklı, acil durum ve afetlerle etkin bir şekilde baş edebilme kapasitesini artırabilmek, acil durum ve afet yönetimi alanında ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerilere sahip elemanların yetiştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Rektör Çomaklı: “Bilişim sistemleri ve teknolojileri alanında yeterlik sahibi insanlara çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü, günümüzde olağanüstü öneme sahip olan bilişim sektörüne kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için etkin rol oynayacak. Çalıştıkları kurumlar için yazılım ve program oluşturmak, yazılım kalite kontrolü ve denetlemesi yapmak, güvenlik açıklarını kontrol etmek, yazılım ekibi yöneticiliği yapmak gibi birçok farklı iş üzerinde çalışabilen uzman birer personel olarak çalışma hayatında yer alabilecekler.” ifadelerini kullandı.