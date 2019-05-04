“Uyum Buluşmaları” finali Erzurum'da yapıldı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) işbirliğiyle düzenlenen ‘Uyum Buluşmaları'nın 19.'su Erzurum'da gerçekleştirildi.

Erzurum Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa, Vali Okay Memiş, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Uluslararası Göç Örgütü Proje Asistanı Zana Erdoğan, İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan ve misafir öğrenciler katıldı.

Daha önce 18 ilde gerçekleştirilen ve finalinin Erzurum'da yapıldığı etkinlikte, “Türkiye'deki Uluslararası Üniversite Öğrencilerinin Sahip Oldukları Hak ve Yükümlülükler” konusu masaya yatırıldı.

Programda bir konuşma yapan Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, uyum buluşmaları programının birinci etabı son toplantısını Erzurum'da yaptıklarını belirterek, “ Hiçbir zaman yabancılar demediğimiz, her zaman misafir ve kardeşlerimiz dediğimiz gerek öğrenci gerekse de çalışma vesilesiyle ülkede bulunan gönül coğrafyamızın insanına Türkiye'deki hak ve yükümlülüklerini anlatabilmek amacıyla bu yola çıktık” ifadelerini kullandı.

Vali Okay Memiş ise “Türk toplumunun en önemli özelliği misafirperverliğidir.” diyerek, “Başta ben olmak üzere beraber çalıştığım tüm arkadaşların misafir öğrencilerin emrinde olduğunu belirtmek isterim” dedi.

Temel kamu hizmetleri açısından Türkiye'de üst sıralarda olduklarını ifade eden Vali Memiş, sağlık hizmetleri açısından son derece ileri düzeyde olduklarını, gelecek yıl hizmete girecek bin 500 yatak kapasiteli şehir hastanesiyle çevre ülkelere de hizmet vereceklerini söyledi.

“Sizler birer kültür ve turizm elçisisiniz”

Erzurum'un birçok tarihi eseri içinde barındıran önemli bir turizm şehri olduğunu dile getiren Vali Memiş, şöyle konuştu:

“Turizm anlamında dünyada eşi benzeri olmayan bir coğrafyaya sahibiz. Havaalanına indikten 10 dakika sonra kayak yapabileceğiniz başka hiçbir yer yok. Ayrıca, Türkiye'de kayak kartlarının en ucuz olduğu yerde Erzurum'dur. Palandöken bize bu hizmeti sunuyor. Yakın zamanda 2 tane daha 5 yıldızlı otel daha gelecek. Bu imkanları her yerde bulamazsınız. Özellikle Afrika kıtasından gelen öğrencilerimiz için bu çok farklı bir deneyim olabilir. Kültürel ve tarih açısından ise 2 bin yıllık bir Selçuklu şehriyiz. Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi, Erzurum Kalesi, Ulu Camii, Lalapaşa Camii, Üç Kümbetler... Bu alanı ben adeta Sultan Ahmet Meydanı olarak tanımlıyorum. Turizm açısından muhteşem yerler ve Çevre Şehircilik bakanımızın sözü ile buraları bir millet bahçesi halinde dizayn edeceğiz. Biz ne kadar söylesek de bunları sizlerin kanaatleri her şeyden önemli. Sizleri ne kadar iyi ağırlayabilirsek aslında o kadar şehrimize hizmet etmiş olacağız. Sizler birer kültür ve turizm elçisisiniz. Biz bu düşünce ile hareket ediyoruz.”