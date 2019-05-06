Uyum buluşmalarının finali Erzurum'da yapıldı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) iş birliğiyle düzenlenen 'Uyum Buluşmaları'nın 19.'su Erzurum Lisesi konferans salonunda düzenlendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Uluslararası Göç Örgütü Proje Asistanı Zana Erdoğan, İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan ile çok sayıda misafir öğrenci katıldı.

Daha önce 18 ilde gerçekleştirilen ve finalinin Erzurum'da yapıldığı etkinlikte, "Türkiye'deki Uluslararası Üniversite Öğrencilerinin Sahip Oldukları Hak ve Yükümlülükler" konusu masaya yatırıldı.

Programda bir konuşma yapan Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, uyum buluşmaları programının birinci etabı son toplantısını Erzurum'da yaptıklarını belirterek, "Hiçbir zaman yabancılar demediğimiz, her zaman misafir ve kardeşlerimiz dediğimiz gerek öğrenci gerekse de çalışma vesilesiyle ülkede bulunan gönül coğrafyamızın insanına Türkiye'deki hak ve yükümlülüklerini anlatabilmek amacıyla bu yola çıktık" ifadelerini kullandı.

Rektör Çomaklı: “2500 Yabancı Uyruklu Öğrenciye Ev Sahipliği Yapıyoruz”

Atatürk Üniversitesinin, köklü üniversite kültürü, güçlü akademik kadrosu ve yüksek donanımlı araştırma ve alt yapı olanaklarıyla tam 62 yıldır ulusal ve uluslararası ölçekte eğitim ve araştırma faaliyetlerini başarıyla sürdüren bir üniversite olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, son dönemde “Yeni Nesil Üniversite” konseptiyle toplumsal katkıyı maksimize etmeyi hedefleyen bir Dünya üniversitesi olduklarının altını çizdi.

Atatürk Üniversitesinin “Yerinde Uluslararasılaşma” stratejisiyle çok kültürlü uluslararası bir çekim merkezi olmayı ve kaliteden ödün vermeden eğitim-öğretim gören yabancı uyruklu öğrenci profilini çeşitlendirerek genişletmeyi hedeflediklerini vurgulayan Rektörü Çomaklı sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Üniversitemiz, şu an 76 farklı ülkeden yaklaşık 2500 yabancı uyruklu öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Hedefimiz 2023 yılında bu sayıyı 5.000 bandına taşıyabilmektir. Bunu başarabilecek güç ve kapasiteye sahibiz. Üniversitemizde kendi vatandaşlarımız için mevcut 105 Önlisans, 137 Lisans, 270 Yüksek Lisans ve 205 Doktora programının tamamına yabancı uyruklu öğrencileri kabul etmekteyiz” dedi.

“Atatürk Üniversitesi, Yerli ve Yabancı Tüm Öğrencileriyle Büyük Bir Ailedir”

Yabancı uyruklu öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı ATAYÖS'ün hem yurt içi hem de yurt dışı birçok sınav merkezinde 7 farklı dilde gerçekleştirildiğini aktaran Çomaklı: “ATAYÖS Sınav sonuçları Üniversitemiz dışında ülke çapında yaklaşık 80 Devlet ve Özel Üniversite tarafından da kabul görmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler lisansüstü programlarımıza üniversitemiz otomasyon sistemi üzerinden doğrudan müracaat yapabilmektedirler. Yabancı uyruklu öğrencilerimiz yerleştirildikleri program diline göre Türkçe veya İngilizce Yeterlilik kurslarını Üniversitemiz olanaklarıyla alabilmektedirler. Atatürk Üniversitesi yerli ve yabancı tüm öğrencileriyle büyük bir ailedir. Yabancı uyruklu mezunlarımız Atatürk Üniversitesinin ve Ülkemizin kültür elçileridirler. Onlara kaliteli eğitim sunmak, huzurlu ve güvenli bir ortam oluşturmak ve evrensel değerlere sahip bireyler olarak yetiştirmek asli görevimizdir. Bu vesileyle, programı düzenleyen başta İl Göç İdaresi olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

“Sizleri Ne Kadar İyi Ağırlayabilirsek Aslında O Kadar Şehrimize Hizmet Etmiş Olacağız”

Erzurum Valisi Okay Memiş ise "Türk toplumunun en önemli özelliği misafirperverliğidir" diyerek, "Başta ben olmak üzere beraber çalıştığım tüm arkadaşların misafir öğrencilerin emrinde olduğunu belirtmek isterim" dedi.

Erzurum'un birçok tarihi eseri içinde barındıran önemli bir turizm şehri olduğunu dile getirerek misafir öğrencilere seslenen Vali Memiş, şöyle konuştu: “Turizm anlamında dünyada eşi benzeri olmayan bir coğrafyaya sahibiz. Kültürel ve tarih açısından ise 2 bin yıllık bir Selçuklu şehriyiz. Biz ne kadar söylesek de bunları sizlerin kanaatleri her şeyden önemli. Sizleri ne kadar iyi ağırlayabilirsek aslında o kadar şehrimize hizmet etmiş olacağız. Sizler birer kültür ve turizm elçisisiniz. Biz bu düşünce ile hareket ediyoruz.”