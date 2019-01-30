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Uyuşturucu baronu tutuklandı

Erzurum’da, Cumhuriyet tarihinin tek operasyonda ele geçirilen en büyük eroin miktarı olan 1 ton 535 kilogram eroinin ele geçirilmesine ilişkin yakalanan ve uyuşturucu şebekesi elebaşı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.

Erzurum'da, Cumhuriyet tarihinin tek operasyonda ele geçirilen en büyük eroin miktarı olan 1 ton 535 kilogram eroinin ele geçirilmesine ilişkin yakalanan ve uyuşturucu şebekesi elebaşı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.


24 Ocak'ta Erzurum-Erzincan karayolu üzerindeki Aşkale polis uygulama noktasında durdurulan Ş.D. idaresindeki tırda ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroine ilişkin gözaltına alınan, şebeke elebaşı M.Z.F'nin polisteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen M.Z.F. yaklaşık 6 saat süren sorgusunun ardından tutuklandı. Adliyeden Palandöken Devlet Hastanesine sağlık kontrolüne götürülen zanlı oradan da cezaevine götürüldü.


Zanlının cezaevine sevki sırasında geniş güvenlik tedbirleri alındı.

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