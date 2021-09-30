İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uyuşturucu kullanan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Erzurum’un Aziziye ilçesinde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.


Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından yapılan araştırmalar neticesinde Aziziye ilçesinde uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.


Operasyonda 1 araç ve 3 şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramada 15 gram bonzai maddesi ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.


Şüpheli 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.