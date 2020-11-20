Uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama

Gözaltına alınan şahıslardan 15'i tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Erzurum merkezli Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 17 Kasım 2020 tarihinde şafak operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda ise 2 adet kurusıkı tabanca, 1 tabanca, 109 adet fişek, 1 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan F.A., F.T., T.B., H.A., K.E.Ç., B.T., S.Y., U.T., M.K., L.N., M.S., A.A., A.K., F.A., N.O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken İ.T. serbest bırakıldı.