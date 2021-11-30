Uyuşturucuya geçit vermiyorlar

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi ve bu suçtan aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla son 1 ayda Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışmalara hız verildi. Yapılan çalışmalar neticesinde ilk ve ortaokullarda, liselerde, okul çevrelerinde yer alan umuma açık yerler ile cafe, internet ve oyun salonlarında, kıraathanelerde, metruk binalar ile çevrelerinde güvenli okul ve metruk bina denetim uygulamaları yapıldı.

275 metruk bina, 24 riskli okul ve çevreleri 299 personelin katılımıyla 5 farklı tarihte yapılan uygulamalar kapsamında kontrol edilmiş, yapılan uygulamalarda 811 şahıs, 66 araç sorgulanmış, 2 şahsa kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek veya satın almak kapsamında işlem yapılırken, aranan 1 şahıs yakalandı.

Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bahse konu metruk bina, riskli okul ve çevreleriyle ilgili çalışmalar kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyor.