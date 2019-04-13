Uyuşturucuyu bağırsaklarında saklamışlar

Uyuşturucu tacirlerinin hiçbir yöntemi Emniyet güçlerine engel olmadı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki haftada 6 ayrı Narkotik operasyonu yaptı.

Uyuşturucu Ticaretçilerinin bağırsaklarına gizledikleri uyuşturucu madde Polislerin gözünden kaçmadı.

Uyuşturucu, uyarıcı madde baskınlarında İranlı ve Afganlı şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlar kapsamında yürütülen aramalarda Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yaptıkları tespit edilen 9 kişi tutuklandı.

Aramalarda polislerin dikkatini çeken en önemli olay ise şüphe üzerine 2 İranlı şahıstan birinin hastanende çekilen röntgenlerinde, bağırsaklarına gizlediği 483 gram uyarıcı madde bulunmasıydı. Emniyet güçleri, uyuşturucu ticaretçilerin yöntemlerinden olan, aracın motor kısmına, silecek haznesi, yakıt depoları veya çanta astarlarına gizlediklerini düşündükleri yöntemlerin hiçbiri, Emniyet güçlerine engel olmadı.

Narkotik Suçlar başta olmak üzere her türlü suç ve suçluyla mücadele eden Erzurum Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri tarafından, Ağrı istikametinden Erzincan'a doğru seyir halinde bulunan İran plakalı yolcu otobüsü polis kontrol noktasındaki arama sonucu K. A. A. isimli İranlı şahsın valizinin astar arasına gizlediği 7 kilo 257 gram afyon sakızı maddesini ele geçirdi.

Otele yönelik yapılan baskınında ise H. F. ve P. M.P. isimli İran uyruklu iki şahıs yakalanarak şüphe üzerine hastanede götürülerek röntgenleri çekildi. Röntgen sonucunda şüphelilerden birinin bağırsak kısımlarında 34 parça halinde 483 gr methamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyet ekipleri, Nisan ayının ilk günü polis kontrol noktasından Erzincan istikametine gitmekte olan S.U. ve F. D. isimli şahısların, araç silecek haznesinin içerisine zulaladığı 548 gr methamfetamin maddesi ele geçirdi. Aynı gün yolcu otobüsünde ise Ö.B. isimli Afgan uyruklu şahısın ayak tabanına ve çanta astarına gizlediğini düşündüğü 1015 gr reçine esrar maddesi ele geçirildi.

Ayrıca polis kontrol noktasında alınan araçta M. B. ve H. B. isimli şahıslar yakalanmış, araç aramalarda yakıt deposu içerisine zulalanmış 12 kilo 261 gr eroin maddesi ele geçirildi. 9 Nisan'da bir yolcu otobüsünde R. N. isimli İranlı şahıs yakalanmış, şahsa ait olduğu tespit edilen valizin astar kısmında preslenmiş şekilde 2 kilo 370 gr metamfetamin maddesi ele geçirilerek "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti " TCK 188 suçundan işlem yapılan toplam 9 şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.