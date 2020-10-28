Uzaktan da Olsa Biz Hep Yanınızdayız

Akademik eğitim-öğretim yılının 5 Ekim'de başladığı Atatürk Üniversitesinde, eğitimler güz yarıyılında ağırlıklı olarak uzaktan eğitim yoluyla tüm hızıyla devam ediyor. Öğrencilerin yüksek katılım sağladığı çevrimiçi eğitimler, Atatürk Üniversitesinin güçlü altyapısı sayesinde sorunsuz ilerliyor.

Uzaktan Öğrencilik Uyum Dersi

Aradaki mesafeleri kaldırarak, öğrencilerin eğitim süreçlerine uyumlarını sağlayabilmek için Atatürk Üniversitesinin çeşitli birimleri tarafından hazırlanan oryantasyon (uyum) açık dersi yoğun ilgi görüyor. Yayınlandığı günden itibaren yaklaşık 35 bin öğrenci ve bin 800 öğretim elemanı tarafından ziyaret edilen ders, dönem boyunca açık kalacak.

Derste öğrenciler demo sınavların yanı sıra, üniversite olanaklarının tanıtımı, Covid-19 virüsü hakkında bilgilendirme ve pandemi döneminde eğitim koşulları, bilgisayar kullanımı ve sağlık, eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili bilgiler, pandemi dönemi uzaktan eğitimin işleyişi, uzaktan eğitimde kullanılacak sistem tanıtımları ile kütüphane olanakları gibi konularda merak ettiği hususlara cevap buluyor.

Sadece teknolojinin değil, pedagoji ve andragojinin de merkezde olduğu bir anlayışla eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü, açık ve uzaktan öğrenme konusunda 10 yıldan fazla tecrübeye sahip olan Atatürk Üniversitesi, eğitim kalitesini gün geçtikçe artırmaya devam ediyor.

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAUZEM) tarafından öğrencilere yönelik hazırlanan başarılı bir uzaktan eğitim için teknik, pedagojik ve andragojik ipuçlarının yer aldığı videolar https://youtu.be/zdctE893FwI ve https://youtu.be/ulcWfT3svnA adreslerinden izlenebiliyor.

Uzaktan Öğrencilik Webinar Haftası

Öğrencilerin uzaktan eğitim süreçlerine uyumlarının ikinci ayağı olan uzaktan öğrencilik Webinar'ları 3-5 Kasım tarihleri arasında online (çevrimiçi) olarak yapılacak. YÖK-Üniversite paydaşlarını uzaktan eğitim uygulamaları kapsamında öğrenciler için bir araya getiren ve öğrencinin merkezde olduğu ilk örneklerinden olan webinar serisi üç gün sürecek.

“Öğrencileri dinliyoruz” temasıyla başlatılan webinar serisinin ilk gününde öğrencilere, uzaktan öğrenci işlerinden ve Atatürk Üniversitesinin dijital olanaklarından nasıl faydalanabilecekleri ile ilgili bilgiler verilerek, öğrencilerin soruları cevaplanacak.

İkinci günde öğrencilerin akademik uyumlarını kolaylaştıracak konu başlıklarının yer aldığı uzaktan eğitimde başarının ipuçları ve uzaktan eğitimde ders çalışma stratejileri gibi bilgiler alanında uzman konuklar tarafından sunulacak.

Programın son gününde ise üniversitenin ve YÖK'ün pandemi dönemi uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik almış olduğu kararlar hakkında bilgiler verilip yine öğrencilerden gelen sorular yanıtlanacak.

Ayrıca öğrencilerin uzaktan eğitimde yaşadıkları deneyimlerini paylaşacakları 2 dakikalık video yarışmasının şartları webinar programı için https://atauzem.atauni.edu.tr/webinar/ adresinden ziyaret edilebiliyor.

“Her Türlü Öğrenmenin Merkezinde Öğrenci Vardır”

Konuyla ilgili konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yüz yüze ve çevrimiçi eğitimde öğrenmenin kontrolünün öğrencide olduğunu belirterek uzaktan eğitimde aradaki mesafenin algısal olduğunu vurguladı.

Anadolu'nun veciz sözlerinden biri olan: “Anlarsa uzağım yakınımdır, anlamazsa yakınım uzağımdır” cümlelerinin bu durumu çok iyi ifade ettiğinin altını çizen Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite anlayışında öğrenmenin merkezinde öğrencinin yer aldığını ve uzaktan eğitim faaliyetlerinde de bu anlayışın devam ettiğini belirtti.