Üzümlü Sebze ve Meyve Kurutma tesisinin protokolü imzalandı

Üzümlü Belediyesi tarafından yürütülecek proje kapsamında; ilçe kadınlarının geleneksel yöntemlerle yaptıkları sebze ve meyve kurutma işleminin, kurulması planlanan tesiste daha hijyenik ve yenilikçi yöntemler kullanılarak kurutulması sağlanacak.

Üretim ve istihdam odaklı proje çerçevesinde, Ahıska Türklerinin de yaşadığı Üzümlü ilçesinde işsiz durumda bulunan gençlere sebze ve meyve kurutma teknolojisi alanında teorik ve uygulamalı eğitimler verilerek gençlerin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif şekilde katılımlarının sağlanması ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedefleniyor.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı'nın katılımıyla sözleşmesi imzalanan proje kapsamında kurulacak tesisin 2021 yılının sonlarında hizmete açılması öngörülüyor.