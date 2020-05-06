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Uzundere ormanlarında eğitim çalışması

Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü emrine yeni atanan sözleşmeli Orman Mühendisi ve Orman Muhafaza Memurlarına yönelik Uzundere ilçesi Zuvar boğazı mevkiinde, dayanıklı ormanların kurulması için bakım, gençleştirme, rehabilitasyon gibi Silvikültürel faaliyetler ile üretim ve standardizasyon konularında eğitim verildi.


Eğitime Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Bölge Müdür Yardımcıları Faruk Bayraktaroğlu, Muammer Tizi, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Şahin Doğan ile İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Suat Ataş katıldı. Personele yönelik çalışmanın son derece verimli geçtiği belirtildi.

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