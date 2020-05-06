Uzundere ormanlarında eğitim çalışması

Eğitime Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Bölge Müdür Yardımcıları Faruk Bayraktaroğlu, Muammer Tizi, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Şahin Doğan ile İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Suat Ataş katıldı. Personele yönelik çalışmanın son derece verimli geçtiği belirtildi.