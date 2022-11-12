Uzundere'de minik öğrenciler için trafik parkuru kuruldu

Kapalı spor salonunda gerçekleştirilen eğitime Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer ve diğer kurum amirleri katıldı. Düzenlenen temel trafik güvenliği eğitiminde, çocukların derste öğrendikleri teorik bilgileri uygulama fırsatı sağlandı. Minik öğrenciler, elektrikli araçları kullanarak trafik ışıklarında nasıl hareket edilmesi gerektiği ve yaya önceliğinin eğitimlerini aldı. Minikler direksiyon başında bulunurken, jandarma trafik ve polis trafik ekipleri çocuklara kuralları öğretti.