İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vahit Alkır'ın anne acısı

Türk Halk Müziği sanatçısı Vahit Alkır’ın annesi merhum Raci Alkır’ın eşi Hacı Şükriye Alkır son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Türk Halk Müziği sanatçısı Vahit Alkır'ın annesi merhum Raci Alkır'ın eşi Hacı Şükriye Alkır son yolculuğuna dualarla uğurlandı.


Merhum Raci Alkır'ın eşi ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Vahit Alkır'ın annesi Hacı Şükriye Alkır dün gece yarısı geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Anne Alkır'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Narmanlı Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.


Cenaze namazına bürokratlar, siyasi parti ve STK temsilcileri, basın mensupları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.